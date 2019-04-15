Göztepeli Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için suç duyurusu

Avukatları aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan İ.Ş, S.U. ve F.M.A, 7 Nisan'da Göztepe'nin kendi sahasında oynadığı Akhisarspor maçından sonra futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile yanlarındaki 6 kişinin "tehdit, hakaret, 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediklerini iddia etti.
Taraftarların avukatı Mehmet Korkut verdiği dilekçede maçın ardından taraftarların eleştiri hakkını kullanarak futbolculara tepki gösterdiğini ancak Akbunar ve Öztürk ile yanındakilerin müvekkillerini darbettiğini, küfür ederek tehditlerde bulunduklarını öne sürdü.
Korkut, 8 şüpheli hakkında atılı suçlardan kamu davası açılmasını talep etti.
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