GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanırken TFF 1. Lig'e 25, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

Yarın:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

- TFF 1. Lig

Yarın:

14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Mart Pazar: