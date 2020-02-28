GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanırken TFF 1. Lig'e 25, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
Yarın:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
1 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
2 Mart Pazartesi:
20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
- TFF 1. Lig
Yarın:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)
16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
14.30 Ankara Demirspor-Eyüpspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
1 Mart Pazar:
14.00 Sivas Belediyespor-Vanspor FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.30 Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Ergene Velimeşespor-Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)
14.30 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)
14.30 Niğde Anadolu-Bandırmaspor (Niğde 5 Şubat)
Beyaz Grup:
1 Mart Pazar:
14.00 Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe (Vakfıkebir İlçe)
14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)
14.30 Sarıyer-Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)
14.30 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)
14.30 Başkent Akademi-Afjet Afyonspor (Osmanlı)
14.30 Yılport Samsunspor-İnegölspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
14.30 1922 Konyaspor-GMG Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.30 Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
- TFF 3. Lig
Yarın:
14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Serik Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)
14.30 Manisaspor-Şile Yıldızspor (Manisa 19 Mayıs)
14.30 Çatalcaspor-Erzinspor (Ziya Altınoğlu)
1 Mart Pazar:
13.00 Tokatspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
14.00 Yomraspor-Çankaya FK (Yomra İlçe)
14.00 Artvin Hopaspor-Silivrispor (Hopa İlçe)
14.00 52 Orduspor-Düzcespor (19 Eylül)
14.30 Kızılcabölükspor-1928 Bucaspor (Kızılcabölük)
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Dağılgan)
2. Grup:
Yarın:
14.30 Esenler Erokspor-Erbaaspor (Esenler)
1 Mart Pazar:
13.30 Cizrespor-Turgutluspor (Cizre)
14.00 Elazığ Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi)
14.00 Ağrı 1970-Kozanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 Kocaelispor-Karşıyaka (Kocaeli)
14.30 Kemerspor 2003-1877 Alemdağspor (Kemer İlçe)
14.30 Fethiyespor-Belediye Derincespor (Fethiye İlçe)
14.30 Payasspor-Ofspor (Payas İlçe)
3. Grup:
Yarın:
14.30 Halide Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959 (Maltepe Hasan Polat)
1 Mart Pazar:
14.00 Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)
14.00 Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Osmaniyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (7 Ocak)
14.30 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)
14.30 Modafen-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)
14.30 Darıca Gençlerbirliği-Altındağ Belediyespor (Darıca İlçe)
14.30 Nevşehir Belediyespor-Gölcükspor (Nevşehir Gazi)
14.30 Somaspor-Bayrampaşa (Soma Atatürk)