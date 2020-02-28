GRAFİKLİ- Uyuşturucuyla mücadelede 2 ayda 4 bine yakın tutuklama

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 ayda 3 bin 759 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini, yılbaşından 25 Şubat'a kadar uyuşturucuyla mücadele için 27 bin 667 operasyon düzenlendiğini, 39 bin 508 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Uyuşturucu suçundan yaklaşık 83 bin şüphelinin tutuklu bulunduğu bilgisini veren Soylu, şu bilgileri verdi:

"Tutukluların 60 bini torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı. 25 Şubat itibarıyla operasyon sayısı 27 bin 667, gözaltı sayısı 39 bin 508. Yılbaşından bu yana uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu. 25 Şubat itibarıyla 10 ton esrar, 187 kilogram skunk, 1500 kilogram eroin ve 4 milyon adet ecstasy yakalandı. 2018 yılında 23 bin 134 tutuklu vardı, 2019 yılında 25 bin 930 tutuklu oldu. 2018 yılında 67 ton, 2019 yılında 64 ton ve bu yıl şu ana kadar da 10 ton esrar yakalandı. Bu yıl esrar yakalamasına 10 tonla başladık. Bu yıl esrar, skunk ve metamfetamin yakalamamızın artacağını düşünüyoruz. Kendimize ait analizlerimiz ve genel küresel hareketlilikler var. Bunun üzerinden bunların artacağını düşünüyoruz. Bu konuda da aldığımız tedbirler var." ifadelerini kullandı.