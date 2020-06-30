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GSİM personeline 2.kez Covid-19 testi

ERZURUM HABERLERİ  | 30.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Erzurumspor-Adana Demirspor maçı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün statta görev alacak personeli için Covid-19 testi yapıldı.

Erzurumspor-Adana Demirspor maçı öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün statta görev alacak personeli için Covid-19 testi yapıldı. Eskişehir müsabakasının ardından yarınki mücadele öncesinde yapılan Covud-19 testleri negatif çıktı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün BB Erzurumspor- Adana Demirspor maçı için görevlendirdiği personele Covid-19 testi yapıldı.
Daha önce Eskişehirspor maçı öncesinde Kazım Karabekir Stadı’nda GSİM Personeline Covid-19 Testi yapılmıştı. 2. Kez yapılan Covid-19 testine 25 dolayında GSİM personeli ile stat çalışanları katıldı. Adana Demirspor müsabakası öncesinde yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
TFF Sağlık Kurulu’nun futbola dönüş protokolü kapsamında TFF ve Sağlık İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışması sonucu Kazım Karabekir Stadı’nda Erzurumspor-Adana Demir maçında görev alacak olan GSİM çalışanları için bu sezon ikinci kez Covid-19 testi yapıldı.
GSİM Personeline yapılan testlerin Sonuçları negatif çıktı. Yapılan testler öncesinde statta hazır olan personel maske takarak test sırasını beklerken, sosyal mesafe kurallarına da uydular.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle Erzurumspor-Adana Demirspor maçında görev alacak olan personel ile stat çalışanlarının Covid-19 testi yaptırdığını belirterek, “Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları açıkladı ve Covid-19 testleri negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi” diye konuştu.
Covid-19 Testine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürleri Nurullah Hukkamlı, Güngör Şenses, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, stat amiri Yakup Çiltaş ile Protokol görevlisi Zafer Ala da katıldı.

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