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GSK yeni görsel kimliğini duyurdu

17.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSK yeni görsel kimliğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - GSK, ilaç ve tüketici sağlığı birimlerinin ayrılmasının ardından 20 yılın en büyük kurumsal değişimine adım atarak yeni kurumsal marka kimliğini açıkladı.

GSK'dan yapılan açıklamaya göre, GSK, 2022 yılının ortalarında ilaç ve tüketici sağlığı birimlerini ayırarak sağlık sektöründe ilaca odaklı biçimde faaliyet göstereceğini duyurmuştu. Bu doğrultuda görsel kimliğini yenileyen GSK, yeni logosuyla faaliyetlerini güçlü bir biçimde sürdürecek.

GSK, yeni vizyonunu yansıtan, hastalıkların önüne geçmek için bilim, teknoloji ve yeteneği harmanlayan yeni marka kimliği ile yoluna "Birlikte Önde" mottosuyla devam ediyor. Yüzde 100 biyofarma inovasyonuna odaklanan yeni vizyonu yansıtan logo çalışmasında, markayla özdeşleşmiş turuncu renk korunurken, firmanın teknoloji ve dijitalleşme alanındaki öncü duruşuna atıfta bulunuluyor.

Bulaşıcı hastalıklar, HIV, onkoloji ve immünoloji olmak üzere 4 ana tedavi alanına odaklanacak olan GSK, geçen şubat ayında tüketici sağlığı biriminin GSK bünyesinden ayrılarak "Haleon" adlı bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdüreceğini duyurmuştu.

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