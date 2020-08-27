YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi

GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) düzenlediği İhracat Akademisi Projesi’nin 4’üncü dönem eğitimleri yoğun ilgiyle başladı.Eğitimlerin 12 firmaya göre planlandığı yeni döneme, 100’ün üzerinde bireysel ve 30’un üzerinde firma başvuruda bulundu.

GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) düzenlediği İhracat Akademisi Projesi’nin 4’üncü dönem eğitimleri yoğun ilgiyle başladı.
Eğitimlerin 12 firmaya göre planlandığı yeni döneme, 100’ün üzerinde bireysel ve 30’un üzerinde firma başvuruda bulundu. Projenin yoğun ilgi görmesi üzerine firma sayısı artırılarak eğitimler 2 grup halinde gerçekleştirilmeye başlandı.
Firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla hayata geçirdiği İhracat Akademisi eğitimleri ile Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması amaçlanıyor.
Proje kapsamında verilen eğitimlerle ayrıca, firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin detaylı bilgileriyle firmalara sunulması sağlanacak ve eğitim sürecinde yer alan firmalarda Dış Ticaret İstihbarat Birimleri kurulacak.
İhracat Akademisi’nde bugüne kadar, 2018-2020 yıllarında gerçekleşen 3 eğitim döneminde toplamda 60 firma ve 78 kursiyerin katılımıyla, pazar araştırması, hedef pazar ve alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında teorik eğitimler tamamladı.
Teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerler, edinmiş oldukları bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış gerçekleştirdiler.
Bu kapsamda iki aylık eğitim programının ilk haftasında başlangıç eğitimi GSO’da Covid-19 salgınına karşı tüm tedbirler alınarak bilgisayarlı eğitim salonunda, diğer haftalarda ise online olarak sürdürülüyor.

GSO İhracat Akademisine yoğun ilgi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...Bir kenti istila ettiler! Kurtulmak için her şeyi denediler ama...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:50
Öğle
12:37
İkindi
16:17
Akşam
19:14
Yatsı
20:33

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziantep’te korona virüs denetimi
Gaziantep’te korona virüs denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kadoil’den büyük başarı
Kadoil’den büyük başarı
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.