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Guangzhou Evergrande, Talisca'nın golüyle Chongqing Lifan'ı 1-0 yendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

Çin üper Ligi 7. hafta mücadelesinde Guangzhou Evergrande, deplasmanda karşılaştığı maçta Chongqing Lifan'ı 1-0 mağlup ederken gol Anderson Talisca'dan geldi.

Guangzhou Evergrande, Talisca'nın golüyle Chongqing Lifan'ı 1-0 yendi

Çin Ligi'nde Anderson Talisca fırtınası esmeye devam ediyor! Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çİn Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan ve burada ikinci sezonunu geçiren Talisca yine golünü attı.

Chongqing Lifan ile Guangzhou Evergrande'nin karşılaştığı 7. hafta mücadelesinde 90 dakika sahada kalan 45. dakikada kaleciyi çalımlayarak attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi. Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou Evergrande, 18 puana ulaşırken, 7'de 7 yapan Beijing Guoan'ı takibini sürdürdü.

25 yaşındaki Talisca 7. lig maçında 5. golünü atarken, AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 4 gol kaydetmişti. Bu sezon 11. maçında 9. kez ağları sarsmış oldu.

Guangzhou Evergrande'de toplamda 28 maça çıkan Talisca toplamda ise 25. golüne ulaştı. 8 de asisti olan Talisca 33 gole katkı verdi.

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Guangzhou Evergrande anderson talisca

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
anca çin de atar gol gelsin avrupada oynasın bakalım kac gol atıyo
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