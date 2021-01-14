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Gübre hırsızları yakalandı

14.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Gübre hırsızları yakalandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde 11 bidon gübre ve çok sayıda tarım malzemeleri çalan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli İlçesi Fatih Mahallesinde çalıntı malzemeler bulunan bir adrese yaptıkları operasyon sonucu 20 adet İlaç pompası, 706 adet zirai ilaç, 11 bidon gübre, 2 adet çim biçme makinası, 1 adet matkap ele geçirdi.Ele geçirilen malzemeler, sahibine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde 11 bidon gübre ve çok sayıda tarım malzemeleri çalan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli İlçesi Fatih Mahallesinde çalıntı malzemeler bulunan bir adrese yaptıkları operasyon sonucu 20 adet İlaç pompası, 706 adet zirai ilaç, 11 bidon gübre, 2 adet çim biçme makinası, 1 adet matkap ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler, sahibine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı

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