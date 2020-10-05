Gucci, erkeklerin tabularını yıkmaları için 1.700 sterlinlik ekose elbise tasarladı

Lüks tasarım markası Gucci, 'erkeksi cinsiyet kimliğini şekillendiren toksik klişeleri bozmayı' amaçladıklarını söyledikleri tasarımla gündemde. Moda devi, erkekler için turuncu bir ekose elbise satıyor. '90'ların grunge görünümlerinden' ilham aldığını söyleyen marka, 'tartan pamuklu uzun önlük gömleği' 1.700 £ (17 bin TL) fiyatla satışa çıkardı.

'Tartan pamuklu uzun önlük gömleği' 1.700 £ fiyatla satılıyor ve '90'ların grunge görünümlerinden' ilham aldığı ve beline bağlı saten fiyonklu olduğu söyleniyor.

Kısa kollu ürün ayrıca inci düğmeler, önlük nakış, belinde saten kurdelası ve 'kontrast' Peter Pan yaka ayrıntısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Gucci, online olarak yayınladığı açıklamasında, erkeksi cinsiyet kimliğiyle ilişkili yaygın olarak benimsenen fikirlere meydan okumayı umduğunu belirtir.



