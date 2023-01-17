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Gülben Ergen'in borsa ve yatırım anketleri sosyal medyanın dilinde... "Dolar mart gibi patlar diyorlar"

17.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen, Twitter'da yaptığı anketlerle sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Ergen son olarak "Borsa hangisini risksiz buluyorsun?" sorusu üzerinden anket yapınca binlerce yorum aldı.

Gülben Ergen'in borsa ve yatırım anketleri sosyal medyanın dilinde... "Dolar mart gibi patlar diyorlar"

Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından borsayla ilgili bir anket yapınca sosyal medyada dikkat çekti. Ergen günler önce ilk olarak "Elimdeki paramı az da olsa değerlendirmek istiyorum diyenlerin tercihi hangisi?" diyerek seçenekleri sıraladı.

Şarkıcı son olarak da "Borsa hangisini risksiz buluyorsun?" anketi yaptı. Ergen'e çok sayıda yorum gelirken en dikkat çeken yorumlardan biri de Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz'dan geldi.

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Ergen'in bu paylaşımına Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Yılmaz, "Aslında sadece fikir alıyor. Masumane yani. Fakat kendisinin "aşırı ünlü" olması hasebiyle; viral/gizli reklam/sermaye piyasaları kanunu/cezai şartlar vs bir araya geldiğinde ağrımaz başına nasıl bir dert alacağı ile ilgili de fikri olsa güzel olurmuş tabii" dedi.

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DOLAR SORUSU

Ergen'e gelen pek çok yorumdan biri de "Dolar mart gibi patlar diyorlar ne diyorsunuz" sorusuydu. Gülben Ergen bu soruya da "Anlamam" yanıtını verdi.


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