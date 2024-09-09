Gülben Ergen Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi duyunca geçmişteki o cinayeti hatırlattı!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'a ne olduğu merak edilirken küçük kızın hayatını kaybettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu arama çalışmalarının 19. gününde duyurdu. Narin'in katledilmesi soruşturmasına ilişkin 24 kişi gözaltına alındı.

8 yaşındaki minin Narin'in annesi ve amcası arasında ilişki olduğu iddiası gündemde bomba gibi düşerken Gülben Ergen eski bir cinayeti hatırlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması tüm Türkiye'de yankı uyandırdı. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada tek tutuklu Narin'in amcası Salim Güran.

İLİŞKİ İDDİASI

Sunucu Didem Arslan Yılmaz cinayetin nedenini hakkında bir iddiayı öne sürmüştü. Arslan, "Anne çocuğunun bir yere götürüldüğünü biliyordu, çocuğun sağ salim kendisine verileceğini düşünüyordu. Çocuk gelmedikçe annenin ümidi azaldı. Bu ifadeye göre yüzde 99 diyorum. Anne ile amca arasında haber kaynağıma göre bir ilişki var. Çocuk eve girdiğine anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette görüyor." ifadelerine yer vermişti.

MÜSLÜME CİNAYETİNİ HATIRLATTI

Narin'in annesi ve amcası arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiyi iddiasını duyan Ergen 2021 yılında gerçekleşen Müslüme cinayetini hatırlattı. Ergen ilk paylaşımında, "Müslüme'yi hatırlayın! Dedesinin nitelikli cinsel istismarıyla öldürüldü. Sonradan dedesinin aynı zamanda babası olduğunu öğrendik." dedi.

Müslüme cinayetine dair bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, "Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslüme kızımızda yaşadık ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!" ifadelerine yer verdi.

Eğer bu kızı, amca, anne ilişkisine tanıklık ettiği için öldürdülerse biz bu senaryoyu Müslime kızımızda yaşadık…

Ve yazıklar olsun ki bir arpa boyu yol alamamışız!#nariniçinadalet https://t.co/3tbrqMBSXv — Gülben Ergen (@gulbenergen) September 9, 2024

MÜSLÜME DAVASI NE OLMUŞTU?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verilmişti.

Müslüme'nin dedesi H. Yağal, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, "akrabaya karşı" ve "birden fazla işlenmesi" dikkate alınarak 28 yıla çıkarıldı.

Tutuklu H. Yağal ayrıca, gelinine karşı "cinsel saldırı" sonucu doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı"ndan 3 yıl hapse mahkum edildi. Suçun, "kendi kızına" karşı işlenmesi gerekçesiyle ceza 5 yıl 7 ay 15 güne yükseltildi.

Toplamda 33 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırılan H. Yağal'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar verdi.