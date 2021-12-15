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Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı! İrem Derici detayı gözlerden kaçmadı

15.12.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül’ün (36) yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı (53), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı.

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Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

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Lafçı’nın cenazesi, gönderildiği İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı’nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

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Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.
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Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici’nin çelenk yollaması dikkat çekti.

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Lafçı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.


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