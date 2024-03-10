'Güldür Güldür'ün 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla eridi! 1 yılda 45 kilo nasıl verdi?

'Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla değişimiyle dikkat çekiyor.

Bir yıl önce mide küçültme ameliyatı olarak 45 kilo veren Atilla; "Mide küçültme ameliyatı, tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz" demişti.

HERKESİ UYARDI

Fazla kilolarını mide küçültme ameliyatı sayesinde verdiğini ama beslenme alışkanlığını da değiştirip spor yaptığını ifade eden oyuncunun son haline beğeni yağdı.

Başarılı oyuncu daha önceki açıklamasında "Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim" diyerek takipçilerini uyarmıştı.







