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Gülhan’ın katili eski sevgilisi çıktı: Yakalanmamak için günlerce yürümüş

İHA İHA
22.03.2024 15:53
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 6 gün önce öldürülen 24 yaşındaki Gülhan Esen’in katili eski sevgilisi çıktı.

Kalacak yeri olmadığı öğrenilen katilin, yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otele de gidemediği için cinayetin ardından günlerce sokaklarda yürüdüğü, yürüyerek gittiği Sultanbeyli’de de yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansımamak için marketten yiyecek bile almayan katilin, havanın soğuk olduğu günlerde de "üşümemek" için yürüdüğü ortaya çıktı.

Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi Halı Saha Sokak’ta bulunan site önünde 16 Mart’ta meydana gelen olayda, sabah saat 07.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (24), arabasında bekleyerek pusu kuran şahıs tarafından tabancayla 4 el ateş edilerek vuruldu. Esen kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli ise kadını tekmeledikten sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

KATİL ESKİ SEVGİLİ ÇIKTI

7 ay önce evlenen Gülhan’ın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, 1000 saatlik güvenlik kamerası izleyerek, zanlının kimliğini tespit etti. Gülhan Esen’in katili takıntılı eski sevgilisi M.T. (28) çıktı. M.T’nin olay günü babasının otomobilini kullandığı, cinayetten sonra da aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi. Katilin genç kızı sürekli takip ve zaman zaman rahatsız ettiği, bu sebeple Gülhan’ın da M.T’den şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

ZANLI GÜNLERCE YÜRÜMÜŞ

Kalacak yeri olmayan M.T., cinayetten sonra yakalanacağı korkusuyla toplu taşımaya binemediği, otelde de kalamadığı için sokak sokak yürüdüğü belirlendi. Sürekli yer değiştiren M.T. sonunda yakayı ele verdi. Zanlı, yine yürüyerek gittiği Sultanbeyli’de Kocaeli polisinin operasyonuyla yakalandı. M.T’nin havanın soğuk olduğu günlerde de "üşümemek" için yürüdüğü öğrenildi. Sürekli yürüyerek adres değiştiren zanlının, güvenlik kamera görüntülerine yansımamak amacıyla marketten yiyecek almadığı, apartmanlardan 2 kez ayakkabı çaldığı, üzerini de cinayetten sonra çaldığı kıyafetlerle 3 kez değiştirdiği bildirildi. Açlığa dayanamayan M.T’nin, dün bir marketten pide alarak karnını doyurduğu öğrenildi.

Zanlı, Sultanbeyli’den Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. M.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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