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Gülnar’a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi

10.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Gülnar’a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi

Mersin’in Gülnar ilçesine son 2 yılda 27.5 kilometre içmesuyu hat döşemesi gerçekleştirilirken, 66 içmesuyu deposunda rehabilitasyon çalışması yapıldığı bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Gülnar ilçesinde yaşayan vatandaşların içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere toplam 27 bin 446 metre içmesuyu hattı döşedi.

Mersin’in Gülnar ilçesine son 2 yılda 27.5 kilometre içmesuyu hat döşemesi gerçekleştirilirken, 66 içmesuyu deposunda rehabilitasyon çalışması yapıldığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Gülnar ilçesinde yaşayan vatandaşların içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere toplam 27 bin 446 metre içmesuyu hattı döşedi. Gülnar’ın 34 mahallesinde bulunan toplam 66 adet içmesuyu deposunun rehabilitasyon çalışması yapıldı. Depo bakım onarım işi kapsamında, mevcut pompaların bakımı ile depoların iç ve dış boyalarını yapan MESKİ ekipleri, depoların iç mekanik bakımlarını da gerçekleştirdi. Kanalizasyon çalışmaları kapsamında ise Ayvalı’ya 260, Akdeniz’e 504 ve Hacıpınar’a 410 metre olmak üzere toplam bin 174 metre kanalizasyon hattı imalatı ile bu mahallelerin kanalizasyon sorununa son verildi.
MESKİ Genel Müdürlüğü Gülnar Şube Müdürlüğü tarafından 3 bin 282 adet su arızasına cevap verilerek, vatandaşların sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Ekipler tarafından vidanjör ile 7 bin 531 adet kanal çekimi yapılırken, 29 adet kanal arızası da giderildi. 28 adet yağmursuyu ızgara imalatı yapan ekipler, 314 adet ızgara temizliği çalışması gerçekleştirdi.
“Kentin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyoruz”
Konuya ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde Mersin’in tüm ilçelerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına hız verilmektedir. Mersin’in 29 noktasında devam eden altyapı çalışmaları ile mahalleler ihtiyaç duyduğu kaliteli altyapıya kavuşturulmaktadır. Bu çerçevede, Gülnar ilçesinde içmesuyu hattı döşeme ve içmesuyu depolarının rehabilitasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarının yanı sıra kanalizasyon hatlarının ve kanal ızgaralarının temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Mersin’in 13 ilçesinde sürdürülen altyapı hizmetleri ile kentin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmektedir” denildi.

Gülnar’a 27.5 kilometre içmesuyu hattı döşendi

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