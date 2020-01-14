YURTHABER
  4. Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir’de kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişiyi tespit etti.

Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir’de kaçak kazı yaparak define arayan 4 kişiyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından definecilerin kazı yaptığı esnada yapılan baskın sonrasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltına alındığı çalışma sonrasında definecilerin kazıda kullandıkları 1 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirildi.
Yakalan 4 şüpheli hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Gülşehir’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Nevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi olduNevşehir Belediyesporlu özel sporcu bölge birincisi oldu
Başkan Arı, mahalle sakinlerine verdiği sözü tuttuBaşkan Arı, mahalle sakinlerine verdiği sözü tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:55
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Akün Eczanesi
Merkez
Kadıoglu Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.