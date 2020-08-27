Gültepe planları askıya çıktı

Bir ay boyunca askıda kalacak Gültepe planlarına vatandaşın kolay erişimi ve detaylı bilgi alabilmesi için Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içinde Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Konak ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinde oy birliği ile kabul edilen Gültepe İmar Planları askıya çıktı. 27 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında askıda kalacak planlara erişim için ise her şey düşünüldü. Gültepe’de 14 mahallenin kentsel dönüşümüne yönelik hazırlanan imar planlarına, askıda kaldığı süre boyunca bölgede yaşayan vatandaşların kolay ulaşabilmesi için Toros Sosyal Tesisinde kentsel dönüşüm koordinasyon merkezi oluşturuldu. Toros’ta açılan merkez sayesinde Gültepeliler, mesai saatleri içinde gelerek görevli teknik ekipten bilgi alabilecek.

Kentsel dönüşümde şeffaflık

Toros’taki kentsel dönüşüm koordinasyon merkezini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşümde her şeyin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı. Öncelikle bölge muhtarlarının bilgilendirileceğini ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

“Gültepe’de yaşayan hemşehrilerimizi, özellikle de pandemi döneminde askıya çıkan planlar için yormak ve sağlıklarını riske atmak istemedik. Bu sebeple öncelikle internet ve mobil uygulamayı devreye soktuk. Vatandaş web sitemize girdiği anda planlar karşısına çıkacak. Toros Sosyal Tesisimiz ise merkez üssümüz olacak. Vatandaş buraya gelecek, planlara bakacak, yerini bulacak, varsa itirazını yapacak. Teknik ekibimiz önce muhtarları bilgilendirecek, askı süresi boyunca da vatandaşa yardımcı olacak.”