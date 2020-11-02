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Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satan 4 işletmeye operasyon

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığına yönünde aldığı bilgi doğrultusunda 4 işlemeye operasyon düzenledi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Karahayıt Mahallesinde Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığına dair bilgi aldı.

Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satan 4 işletmeye operasyon

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığına yönünde aldığı bilgi doğrultusunda 4 işlemeye operasyon düzenledi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Karahayıt Mahallesinde Gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satıldığına dair bilgi aldı. Alınan bilgi dahilinde 4 işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu, 703 adet cinsel hap, 98 adet cinsel jel, 2 adet cinsel damla, 3 adet cinsel sprey, 13 adet ise çin topu macun ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu ele geçirilen malzemelere el konulurken suç unsurlarıyla birlikte yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Dinç Eczanesi
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Pamukkale
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