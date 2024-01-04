YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı

Gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı

04.01.2024 12:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da polisin durdurduğu gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı. İran uyruklu tır sürücüsü ise tutuklandı.

Gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; Gürbulak sınır kapısından ülkeye giriş yapan bir tır Erzurum - Erzincan karayolundaki polis uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde tır sürücüsü İran uyruklu M.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Daha sonra, tır dorsesinin gümrük mühürlü olması sebebiyle gümrük görevlileriyle dorse açıldı. Dorse içerisinde ülkeye yasadışı yollardan giren 49 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Tır sürücüsü M.S. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:32
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:42

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Doğa eczanesi
Uzumlu
Çayirli eczanesi
Cayirli
Elif eczanesi
Merkez
Bariş eczanesi
Tercan
Kültür eczanesi
Merkez
Refahiye eczanesi
Refahiye
Fatma eczanesi
Ilic
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.