Gümrük mühürlü tırın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; Gürbulak sınır kapısından ülkeye giriş yapan bir tır Erzurum - Erzincan karayolundaki polis uygulama noktasında durdurularak yapılan kontrollerde tır sürücüsü İran uyruklu M.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Daha sonra, tır dorsesinin gümrük mühürlü olması sebebiyle gümrük görevlileriyle dorse açıldı. Dorse içerisinde ülkeye yasadışı yollardan giren 49 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Tır sürücüsü M.S. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

