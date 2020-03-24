Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla belediye hizmet binaları girişinde personel ve vatandaşların, görevli sağlık personelince ateş ölçümü yapılıp hastalık belirtisi olup olmadığı soruluyor. Ateş ölçümü yapılan vatandaşlar, ellerini dezenfekte ettikten sonra içeriye giriyor.

Uygulamada özel araçlardaki vatandaşların yanı sıra dolmuş, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde kimlik kontrolü ile ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane'de, Valiliğin talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca alınan tedbirler kapsamında Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki İkisu uygulama noktasında özel ve toplu taşıma araçları durdurularak temassız cihazlarla ateş ölçümü yapılıyor.

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca kente giriş yapan otobüs yolcuları ve personellerinin de ateşi ölçülerek el dezenfektan uygulaması yapılıyor.

Belediye ekiplerince tedbirler kapsamında Atatürk Meydanı başta olmak üzere belirlenen toplu kullanım noktalarına dezenfektan kutuları monte edildi.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mezarlıklarda görev yapan imam, gassal ve taziye elemanlarına, koronavirüs nedeniyle il içi vefatlarda hangi kurallara göre hareket edecekleri ve cenazeyi nasıl defnedecekleri konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenlendiği belirtildi.

Seminerin, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Meltem Bayram Bingöl ve İş Sağlığı ve Güvenliği Doktoru Faik Ayık tarafından verildiği aktarılan açıklamada, seminer sonrası personele özel kıyafetler dağıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirleri sıkılaştırdıklarını, sahadaki personele eğitimlere devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: