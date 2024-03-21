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Gümüşhane-Kürtün yolunda facia sürücünün dikkati sayesinde atlatıldı

İHA İHA
21.03.2024 15:35
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Türkiye’nin en tehlikeli karayollarından birisi olarak kabul edilen Gümüşhane-Kürtün-Giresun yolunda keskin virajda hatalı sollama yapan tırı fark eden otomobil sürücüsü aracını son anda yol kenarına çekerek olası facianın önüne geçtiği o anlar araç kamerasına yansıdı.

Gümüşhane-Kürtün yolunda facia sürücünün dikkati sayesinde atlatıldı

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’den araç almak için Giresun’a giden Fatih Aydın, Budak köyü yol ayrımındaki keskin viraja yaklaştığında karşı yönden gelen tırın başka bir tırı virajın içinde süratle solladığını fark edip korna çalmaya başladı. Tır sürücüsünün kendisini fark etmediğini anlayan Aydın, bu kez canını kurtarmak için aracını yolun sağ tarafında bulunan boşluğa alarak olası facianın önüne geçti.

Bu tür vakaların sıklıkla yaşandığı, önceki yıllarda hatalı sollamalar yüzünden ölümlü kazaların olduğu bu yolda yaşanan olayın ardından ihbarda bulunduğunu kaydeden Aydın, “Biz araçta 3 kişi idik ve Allah korudu. Önceden fark edip yavaşlayıp aracı kenara aldım. Aynı hızım ile yola devam etseydik orada ya arabayı dereye atmam gerekiyordu ya da o kamyon bizi dümdüz edecekti. Polisi arayıp plaka vererek ihbarda bulundum kamera kaydım olduğunu söyledim sonrasında işlem yapıldı mı yapılmadı mı bilgim yok” dedi.

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