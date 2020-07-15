Gümüşhane'de 15 Temmuz şehitleri 2 bin 700 rakımda anıldı

Şahin, etkinliğe 24 dağcı ve doğaseverin katıldığını belirterek, "Yürüşümüz yaklaşık 3 saat sürdü. İlk olarak tabiat parkında bulunan büyük göle tırmanış gerçekleştirdik. Daha sonra ise 3 bin 100 rakımdaki Ahtabur Gölü'ne tırmandık." dedi.

Parkurda ilk olarak Büyük Göl ardından ise Ahtabur Gölü'ne ulaşan dağcı ve doğaseverler, göl kenarında Türk bayrağı açarak, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinliğe katılan dağcı ve doğaseverler, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüdü.

Gümüşhane 'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla, şehitleri anmak için 2 bin 700 rakımlı Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün amacının şehitlerin anmak olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Bizler 15 Temmuz şehitlerimizi anmak, yad etmek için yürüyüş düzenledik. Parkurumuz oldukça zorluydu. Şükürler olsun herkes zirveye tırmandı. Bu gölgede 7 tane buzul gölümüz var. Artabel Tabiat Parkı zengin flora ve faunaya sahip ve değişik endemik bitkileri bünyesinde barındırıyor. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

- "Şehitlerimizi minnetle anıyoruz"

Yürüyüşe katılan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent Bal da etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İlk defa doğa yürüyüşüne katıldığını belirten Bal, "Buraya 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için geldik. Çok güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimindeki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane Üniversite Araştırma Görevlisi Ramazan Aslan da etkinliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşümüzü 15 Temmuz şehitlerimize armağan ediyoruz. Biz onları önemsiyoruz. Onlar ülkemizin demokrasisi için çok büyük fedakarlıklarda bulundular, hayatlarını ortaya koydular. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

