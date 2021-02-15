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Gümüşhane'de balkondan düşen kız çocuğunun tedavisine Trabzon'da devam ediliyor

15.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane'de balkondan düşen kız çocuğunun tedavisine Trabzon'da devam ediliyor

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde balkondan düşen 12 yaşındaki çocuğun, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde "çok disiplinli yaklaşımla" tedavi altına alındığı bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat'ta dışarıda bulunan babaannesiyle balkondan konuşurken dengesini kaybeden ve beşinci kattan beton zemine düşen kız çocuğu, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından KTÜ'de tedavi altına alındığı belirtildi.

Düşme sonucu hastada kafa, bel omurgaları, çene, burun, iki taraflı kaval ve baldır kemiklerinde çoklu kırıklar, böbreküstü bezinde kanaması her iki akciğerinde düşmeye bağlı yaygın ezilme hasarı mevcut olduğu ifade edilen açıklamada, hasta için plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümü tarafından da yapılan değerlendirmede operasyon planlanmadığı kaydedildi. Hastanın, beyin ve sinir cerrahisi ile kulak burun boğaz hastalıkları bölümleri tarafından bel omurga ve burun kemiklerindeki kırıklarının uzun süren cerrahi operasyonla tedavi edildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon sonrası yapay solunum cihazında 3 gün entübe takibi yapıldıktan sonra hastanın, ortopedi ve travmatoloji bölümü tarafından iki taraflı kırık olan kaval ve baldır kemiklerinin ameliyatla onarıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Osman Yeşilbaş, hayatı ciddi şekilde tehdit eden çoklu travması olan hastanın, çocuk yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ilk günlerinde batın içine kanaması nedeniyle yoğun şekilde kan ürünü replasmanı ihtiyacı olduğunu ve özellikle bel omurga kemiklerindeki kırıklar nedeniyle kalıcı felç kalma ihtimali olduğunu belirtti.

Yeşilbaş, hastanın çocuk yoğun bakım, beyin ve sinir cerrahisi, kulak burun boğaz hastalıkları, çocuk cerrahisi, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji bölümleri tarafından çok disiplinli yaklaşımla başarılı şekilde tedavi edildiğine dikkati çekti.

Hastanın, hastaneye gelişinden itibaren yürütülen tedavinin itinalı ve sabırlı bir süreç olduğuna işaret eden Yeşilbaş, KTÜ Farabi Hastanesinde son dönemde yoğun bakım hizmet kalite ve kabiliyetlerinin üst seviyeye çıktığını, bunu destekleyen en önemli unsurun da çok az merkezde bulunan pek çok uzmanlık dalının hastane bünyesinde bulunduğunu ifade etti.

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