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Gümüşhane'de eğitime kar engeli

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 13.02.2020 19:32 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Gümüşhane kar tatili

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Sabah
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Öğle
12:41
İkindi
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Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

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