Gümüşhane'de inşa edilen Kırıntı Barajı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde inşa edilen ve 4 bin 750 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Kırıntı Barajı'nın tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Gümüşhane'de gerçekleştirdiği yatırımlarla verimli toprakları suyla buluşturduğunu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ederek derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Gümüşhane'de son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kırıntı Barajımız kil çekirdekli gövde tipinde inşa edilmiş olup, temelden 56 metre yüksekliğindedir. 0,94 hektometre küp depolama hacmine sahip barajımızın sulama inşaatını da yakın bir zaman zarfı içerisinde ihale edeceğiz. Sulama inşaatının da tamamlanması ile birlikte 4 bin 570 dekar zirai tarım arazisini suyla buluşturmuş olacağız."

Yıldız, baraj ve göletlerin çiftçilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Bu barajlar sayesinde üreticilerimizin ürün yelpazeleri genişliyor ve o illerimiz hızlı bir şekilde kalkınıyor. Tamamladığımız Kırıntı Barajı ile birlikte milli ekonomimize yıllık 6 milyon lira katkı sağlanacaktır. Gümüşhaneli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

