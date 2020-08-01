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Gümüşhane’de Kaletaş köyündeki karantina tedbiri sonlandırıldı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 01.08.2020 23:03 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde Covid-19 salgını nedeniyle 18 Temmuz’da alınan karantina tedbiri sonlandırıldı.Gümüşhane Valiliği, köyde 18 Temmuz tarihinde 5 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde bu tedbirlerin 1 Ağustos tarihi akşam saatleri itibariyle sonlandırıldığını duyurdu.İl merkezine 33 kilometre uzaklıktaki köyün giriş ve çıkışları bu süreçte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kapatılmıştı.

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde Covid-19 salgını nedeniyle 18 Temmuz’da alınan karantina tedbiri sonlandırıldı.
Gümüşhane Valiliği, köyde 18 Temmuz tarihinde 5 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde bu tedbirlerin 1 Ağustos tarihi akşam saatleri itibariyle sonlandırıldığını duyurdu.
İl merkezine 33 kilometre uzaklıktaki köyün giriş ve çıkışları bu süreçte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kapatılmıştı. Sürecin sonlanmasıyla birlikte köyde hayat normale döndü.

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Gümüşhane Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:33
İkindi
16:27
Akşam
19:44
Yatsı
21:20

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Yüce Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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