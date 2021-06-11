Gümüşhane'de kayalıktan düşen yaşlı kadın öldü

Gümüşhane'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Çayırçukur köyüne bağlı İspirli Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında hayvan otlatan Nuriye Şeker, yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıktan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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