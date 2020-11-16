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Gümüşhanespor Başkanı Olgun, Galatasaray Başkanı Cengiz’le görüştü

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 20:21 | Son Güncelleme

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, İstanbul’da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’le bir araya geldi.

Gümüşhanespor Başkanı Olgun, Galatasaray Başkanı Cengiz’le görüştü

Misli.com 2’Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’un Başkanı Vahit Olgun, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldi. Görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Olgun, Mustafa Cengiz ile birlikte Anadolu kulüplerinin yaşadıkları zorluklardan da bahsedildiğini belirtti.

Vahit Olgun, “Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e öncelikle misafirperverliği için Gümüşhane şehri ve Gümüşhanespor camiası adına teşekkür ediyorum. Sayın Cengiz'e Anadolu'nun kadim şehirlerinde yer alan camiaların ve kulüplerin yaşadığı zorluklardan bahsettim. Kendilerini Gümüşhanemize, tesislerimize davet ettim. İnşallah kendisini şehrimizde ağırlama şansına sahip oluruz. Kendilerine geçtiğimiz günlerde TFF tarafından tarafımıza verilen puan silme cezasında yaşanan süreci anlattım. Sayın Mustafa Cengiz, Gümüşhanespor için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini ifade etti. Gerek Galatasaray gerekse de Gümüşhanespor camiası arasında gerçekleşecek samimiyet şehrimize de büyük bir değer katacaktır. Kendilerine ilgi ve alakaları için tekrar Gümüşhane şehri ve Gümüşhanespor camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.

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