GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Ataköy mevkisindeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine yakın alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına ilk andan itibaren çok sayıda yer ekibinin müdahale ettiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Şu an çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır." dedi.

Tavlı, kendisinin de bölgede olduğunu ve çalışmaları yerinde takip ettiğini dile getirdi.

