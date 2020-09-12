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GÜNCELLEME 2 - Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

ADANA HABERLERİ  | 12.09.2020 19:19 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME 2 - Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül'de başlayan ve devam eden orman yangınına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen yangına havadan müdahaleye günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Yangına, 1 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale edildi.

- Türbülans nedeniyle bir süre ara verildi

Öğle saatlerine kadar devam eden havadan söndürme çalışmalarına, yangın yöresinde türbülans oluşması üzerine bir süre ara verildi.

Durumun düzelmesi üzerine devam eden havadan söndürme çalışmasına, havanın kararması üzerine yarına kadar ara verilirken ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, yörede helikopterle sürdürülen söndürme çalışmaları insansız hava araçları (İHA) tarafından da görüntülendi.

Yangının etkili olduğu Belemedik Mahallesi sakinlerinden 78 yaşındaki Kubilay Gaspıralı, AA muhabirine 1950 yılından beri yöreye yaylaya çıkmak amacıyla geldiğini söyledi.

Bugüne kadar birkaç yangına şahitlik ettiğini belirten Gaspıralı, şu anki yangının burada çıkanların en büyüğü olduğunu kaydetti.

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