GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

İtfaiye ekipleri, Konyaaltı ilçesi 27. Sokak'ta bir site bahçesinde yağmur suyunun dolması üzerine mahsur kalan bir kirpiyi de bulunduğu yerden alarak, güvenli bölgeye bıraktı.

Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde araçlarda mahsur kalan vatandaşların tahliyesi yapıldı, Kemerağzı bölgesinde su baskını sonucu kaldığı iş yerinde mahsur kalan bir kişi de botla kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını meydana gelen 14 noktada çalışma yaptı. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde, sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Kaş ve Demre ilçelerinde de bazı ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. Kaş'ta bir iş yerinin çatısı uçtu.

Serik ilçesinde de seralarda su baskınları oluştu. En fazla çilek üretiminin yapıldığı Kadriye ile Abdurrahmanlar mahallelerindeki plastik seralar fırtınada yırtıldı.

Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerde ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Park kısmındaki bazı ağaçların fırtına nedeniyle devrildiği görüldü.

Son 24 saatte Aksu Boztepe'de 171,6, Serik Gebiz'de 163,7 ve Döşemealtı Nebiler'de 159,2 kilogram yağış düştüğünü belirten Gültekin, en yüksek rüzgar hızının ise Antalya Konyaaltı Limanı'nda saatte 132,8 kilometre olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yağışların tahminler doğrultusunda çok kuvvetli, yer yer şiddetli olarak devam ettiğini bildirdi.

İşletmecilerden Ayberk Gündoğdu, ırmağın su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, iş yerinin kapalı olmasına rağmen su baskınına karşı nöbet tuttuklarını kaydetti.

Halen güney ve doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esen rüzgarın etkisini devam ettireceğini aktaran Gültekin, "Yağışlar gece saatlerine kadar etkili olarak devam edecek. İlerleyen saatlerde iç kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir." dedi.

Gültekin, Kaş ile Anamur arasında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşama kadar da etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

