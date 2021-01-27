YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de gölete düşen araçtaki 2 kişi kayboldu

27.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali İlhami Aktaş: - "İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçede etkili olan sağanakla debisi yükselerek yola taşan Ayvacık Barajı girişindeki gölete, suya kapılan bir aracın düştüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'in bulunduğu belirlenen ve kiralık olduğu öğrenilen araca ulaşılabilmesi için bölgeye 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri ile UMKE ve deniz polisi sevk edildi.

Aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Çanakkale Sahil Grup Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler termal drone yardımıyla su yüzeyini havadan tarıyor. Ekipler, su altında da çalışma yürütüyor.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik'in koordine ettiği ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve teknik cihazlardan alınan bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

- "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda"

Olay yerinde ekiplerden bilgi alan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Filiz Soydoğan Çiçek'in İzmir'den gelen kızı ve kardeşiyle görüştü.

Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yükselen suya kapılıp gölete girdiğinin belirlendiğini söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Aktaş, "Sahil Güvenlik Komutanlığından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine kadar tüm ekiplerimiz şu anda buradalar. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz." dedi.

Aktaş'a, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile AFAD Müdürü İbrahim Tarı ile diğer yetkililer eşlik etti.

Suya kapılan araçtaki Mürsel Meracıoğlu'nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek'in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Çanakkale Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:32
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:55

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Derya Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Mine Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 658 oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 658 oldu

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Şener, Kovid-19 rakamlarındaki düşmeye aldanılmaması için uyardı:

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Şener, Kovid-19 rakamlarındaki düşmeye aldanılmaması için uyardı:

Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Ezine Gıda OSB’de güç birliği ve büyük heyecan

Ezine Gıda OSB’de güç birliği ve büyük heyecan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.