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GÜNCELLEME 2 - Erzurum'da silahlı kavga: 5 ölü, 1 yaralı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

KAVGAYA KARIŞAN YILDIZ AİLESİNDEN BİR KİŞİNİN RÖPORTAJI EKLENDİ

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Köseler Mahallesi'nde, husumetli Yıldız ve Güneş aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kurşunların isabet ettiği Sıddık, Hasan, Baki, Sinan Güneş ile Sadrettin Yıldız hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen ve kaçan iki kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma, helikopterle köy kırsalında kayıp zanlıların yakalanması için arama, tarama faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan, kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcılığın olay yeri incelemesinin ardından Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane çevresinde de güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gözlendi.

- Kız kaçırma meselesi nedeniyle iki ailenin arası bozuktu

Yıldız ailesi yakınlarından Muhammet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının oğlunun birkaç yıl önce Güneş ailesinden kız kaçırdığını ve bundan dolayı iki aile arasının gerildiğini söyledi.

Vatandaşların araya girerek iki ailenin arasını düzelttiğini anlatan Yıldız, "4-5 ay sonra gelin, annesinin, kardeşlerinin ve babasının 'Kendini öldüreceksin, intihar edeceksin.' baskısına dayanamadı ve intihar etti." dedi.

Yıldız, intihar olayından sonra iki ailenin arasının tekrardan bozulduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"İnsanlar araya girdi ve tekrardan aralarını yaptılar. 4-5 gün Bursa'da olan oğulları Erzurum'a gelerek ölen amcam Sıddık Yıldız'ı 'Seni öldüreceğiz' diye tehdit etmiş. Amcam da karakola giderek şikayette bulunmuş. Güneş ailesinin 4 büyüğü Bursa'da yaşıyor. Amcam da babalarını arayarak 'Oğullarına sahip çık' demiş. O da '3-4 güne köye geleceğim, onlara karışma' demiş."

Bugün 4 kardeşin amcalarının evinin önüne geldiğini ve tehdit ettiğini iddia eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Amcama 'Biz köyün çıkışına gidiyoruz, seni bekliyoruz kozlarımızı paylaşalım.' demişler. Bunlar da çıkmışlar. Kardeşlerinin ikisi hayvan otlatırken silah sesini duyup gelmişler. O iki kişi şu anda kayıp. Birisi bir aileden, 4'ü diğer aileden hayatlarını kaybetti. Olay çok büyük bir üzüntü verici. Köy jandarma dolu, inşallah başka olaylardan olmadan temizlenir. Ölenlerin ikisi kardeş diğer, ikisi de yeğenleri. Yaralı da bir kişi var. O da olayı ayırmaya çalışan biri."

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