GÜNCELLEME 2 - Kar nedeniyle kapanan Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu ulaşıma açıldı

KİLİS (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar, Kilis-Gaziantep ile Kilis-Hatay kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kilis Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü.

Sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan her iki kara yolu da çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Kentten Gaziantep ve Hatay istikametine giden kar lastiği veya zincir takılı küçük araçların geçişine izin veren trafik ekipleri, aynı uygulamayı tır, kamyon ve çekici gibi büyük araçlar için de başlattı.

