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  4. GÜNCELLEME 2 - Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

02.10.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI EKLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler alevlere 7 uçak ve 3 helikopterle havadan, 13 arazöz ve 80 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale etti. Kaş Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için önlem aldı.

Bu arada, yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketi mahallelere elektriği yeniden vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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