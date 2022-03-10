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GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı

10.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan Kerem Yesin: - "Bariyerler kapandı, şoför geçmeye çalıştı. O an tren gelince arka taraftan vurdu. 2-3 kere takla attık en son bir ağaç vardı, ağaca çarptık öyle kaldık" RÖPORTAJLAR VE GÜVENLİK KAMERASI BİLGİSİ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treninin işçi servisine çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Devrilen serviste yaralanan 27 kişi, Alpullu ve Babaeski Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olay yerine gelerek Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yük treninin hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu 27 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Olayda vefatın bulunmamasının teselli olduğunu belirterek yaralılara acil şifa dileyen Vali Bilgin, "Bariyer kapalıyken bariyerden geçmeye çalışan servise yük treni çarpması sonucu 27 vatandaşımız yaralandı. Çok şükür servis tam olarak tren yoluna girmediği için uç bölgesinden alıyor. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

- "Bariyerler kapandı şoför geçmeye çalıştı"

Babaeski Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Kerem Yesin, servis şoförünün bariyer kapalıyken geçmeye çalıştığını öne sürdü.

Çok korktuklarını anlatan Yesin, kazanın ardından ambulanslar ile hastaneye getirildiklerini kaydetti.

Trenin çarpması ile minibüsün devrildiği anlatan Yesin, "Bariyerler kapandı şoför geçmeye çalıştı. O an tren gelince arka taraftan vurdu. 2-3 kere takla attık en son bir ağaç vardı ağaca çarptık, öyle kaldık. İşe giderken oldu. Çok korktuk, arabada herkes bağıran bağırana." diye konuştu.

Yaralılardan Behiye Tanatmış da bir anda minibüsün devrildiğini ve ne olduğunu anlayamadığını belirtti.

Fazla bir şey hatırlamadığını dile getiren Tanatmış, "Şoför geçmeseydi birkaç dakika dursaydı bir şey olmayacaktı. İşe gidiyorduk Lüleburgaz'a. Tren durmasa hepimiz ölecektik. Ayağım ağrıyor, bir de elim kesildi." ifadelerini kullandı.

TCDD ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başlattı.

Demir yolu bu nedenle bir süre ulaşıma kapatıldı. Kazanın ardından makinist S.B. ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde minibüs sürücüsünün bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten geçmesi, minibüsün geçişi anında yük treninin sol arkadan çarpması ve minibüsün bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
13:27
İkindi
16:41
Akşam
19:18
Yatsı
20:38
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