GÜNCELLEME 2 - Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan Mehmet Emin Keskin (22) ve Nesibe Keskin ile otobüs şoförü Mustafa Sarıbatur (29) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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