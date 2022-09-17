YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

17.09.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının, 300 personel, 19 arazöz, 13 helikopter ve 2 uçağın müdahalesiyle kontrol altına alındığı bilgisini verdi.

Şıldak, ekiplerin hızlı hareket ettiğini belirterek "Geçmiş olsun dileklerimle özveriyle çalışan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldüBalıkesir'de ağılda çıkan yangın söndürüldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti
Adana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıAdana Demirspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kepsut orman yangını

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cumartesi

Yaprak Alver Eczanesi
Altieylul
Yücel Eczanesi
Altieylul
Canan Eczanesi
Karesi
Dinç Eczanesi
Karesi
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.