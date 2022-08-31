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  4. GÜNCELLEME 3 - Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 3 - Konya'da komşular arasındaki silahlı kavgada karı koca hayatını kaybetti

31.08.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZANLI NURETTİN A'NIN EŞİNİN İFADESİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

Konya'nın Karatay ilçesinde, komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta yaşayan Erdemir ailesi, evlerinin yanındaki boş arsaya tırdan saman indirdi. Bunun üzerine komşuları Nurettin A, evine saman tozu geldiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Komşular arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin A, evinden getirdiği pompalı tüfekle Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir'e (47) ateş etti.

Pompalı tüfekle vurulan karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavga sırasında Naif Erdemir ile F.E. ve M.G. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polislere ateş açan Nurettin A, ekiplerce etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüpheli Nurettin A'nın polisle girdiği çatışmada yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

- Bir yıl önce de saman konusundan kavga etmişler

Öte yandan, Kars'tan göç eden ve hayvancılıkla uğraşan Erdemir ailesi ile A. ailesi arasında aynı konuda geçmişte de tartışmalar yaşandığı, Nurettin A'nın ise memleketi Elazığ'da 2004 yılında bir akrabasını kasten öldürmekten 26 yıl ceza aldığı, 2014 yılında şartlı tahliye olduktan sonra 2017 yılında Konya'ya göç ettiği öğrenildi.

Ölenlerden Ayhan Erdemir'in de ocak ayında yabancı uyruklu çalışanı tarafından bıçakla ağır yaralandığı belirtildi.

Zanlı Nurettin A'nın eşi L.A'nın polisteki ifadesinde, komşularıyla daha önce de saman konusunda tartıştıklarını, yaklaşık bir yıl önce de aynı mesele yüzünden kavga ettiklerini, eşiyle darbedildiklerini, bu yüzden aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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