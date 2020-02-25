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GÜNCELLEME - Adana'da 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

ADANA HABERLERİ  | 25.02.2020 08:59 | Son Güncelleme

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliye yönelik 41 adrese 500 polisle şafak operasyonu düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı, evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Narkotik Operasyon

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