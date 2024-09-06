YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

AA AA
06.09.2024 09:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hamza Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uzman Çavuş Adana Kozan

Adana Namaz Vakitleri 6 Eylül Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:42
İkindi
16:18
Akşam
19:07
Yatsı
20:25
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.