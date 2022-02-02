GÜNCELLEME - Antalya'da akü, tamir seti ve mazotun çalınması güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotun araca yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Mahmutlar Mahallesi'nde inşaat alanındaki iş makinelerine ait tamir setleri, 2 akü ve yaklaşık 100 litre mazotun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu kimlikleri belirlenen G.A. (28), F.Y. (31) ve M.S. (28) adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklanırken G.A. ve F.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kamera kayıtlarında, 3 zanlının iş makinelerine ait akü, tamir seti ve mazotu kendi araçlarına yükleme anı yer alıyor.



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