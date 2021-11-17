GÜNCELLEME - Antalya'da babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.

Orta Mahalle'de babası Mustafa G'nin darbetmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından annesi Beyza Nur Erol'a verildi.

Anne Erol'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

- Cenaze Serik'te toprağa verildi

Serik İlçe Mezarlığına getirilen bebeğin cenazesi, annesi Beyza Nur Erol, yakınları ve mezarlıkta görevli belediye çalışanlarının katılımıyla kılınan namaz sonrası defnedildi.

Bebeğini musalla taşından mezarına kadar kucağında taşıyan anne Erol, duygusal anlar yaşadı. Bebeğini bırakmak istemeyen anne Erol'u dedesi Abdullah Erol teselli etti.

Beyza Nur Erol'un, 3 aylık kızı Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirlemişti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa G'nin, kızını darbedip öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu.



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