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GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

19.10.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta, Cüneyt Üşüntü (27) ile M.A.B. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.B, tabancayla ateş ettiği Üşüntü'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Üşüntü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, aynı mahallede saklandığı barakada polis ekiplerince yakalandı.

M.A.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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