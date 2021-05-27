YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

27.05.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan 25'i gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Diğer 7 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
Ayvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyorAyvalık'ta hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:13

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Çınar Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Siteler Tanıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.