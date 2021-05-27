GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 27'si polis, 5'i polislik mesleğinden ihraç ya da emekliye ayrılan 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Diğer 7 zanlının da yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



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