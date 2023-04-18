Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Efe Ç. (22) idaresindeki 14 EF 326 plakalı otomobil ile Bayram A. yönetimindeki 14 LA 281 plakalı otomobil Kuruçay mevkisinde çarpıştı. Bayram A, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Efe Ç. ile itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Bayram A, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Bayram A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

