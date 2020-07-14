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GÜNCELLEME - Bursa'da dinamit patlatarak define arayan 2 kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

İznik ilçesindeki vadide mahsur kalan 2 yaralı kurtarıldı YARALILARIN KURTARILDIĞI BİLGİSİ VE İSİMLERİ EKLENDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden Osman A. (45) ve İlhan K. (49) burada dinamit patlattı.

Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

Bu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ile sivil toplum kuruluşlarının kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Sarp arazide bulunan ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye çağrılan bomba imha ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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