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  4. GÜNCELLEME - Bursa'da gözaltına alınan 4 işkence şüphelisi tutuklandı

GÜNCELLEME - Bursa'da gözaltına alınan 4 işkence şüphelisi tutuklandı

14.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen ve operasyonla yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

E.M. (26) isimli kişiye işkence yaptıkları ve bu anları cep telefonuyla kameraya kaydettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Y.D.Ç. (28), E.T, G.Y. ve M.Ş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. G.Ü. ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilmişti. E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, Y.D.Ç'yi söz konusu evde, diğer zanlıları ise adreslerinde gözaltına almıştı.

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