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GÜNCELLEME - Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

BURSA HABERLERİ  | 02.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Çırpan Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda damadı Necmi Coşkun'un yanında kalan Emin Kaynak'ın (95), cumartesi günü sabah namazı için ayrıldığı eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınpederinin yaklaşık 4 yıldır yanlarında kaldığını söyledi.

Pazarcılık yaptığını belirten Coşkun, "Eşimle cumartesi günü sabaha karşı Manyas pazarına gitmek için çıktığımızda kayınpederim evde yatıyordu. Komşuların söylediğine göre sabah ezanından hemen sonra evden çıkmış. Kapıyı biraz sert kapatmış ve evden çıktığını komşular da duymuş. Evden çıkarken üzerinde kahverengi takım elbise, kareli gömlek ve başında siyah kasket varmış." diye konuştu.

Coşkun, pazardan döndüklerinde kayınpederinin evde olmadığını fark ettiklerini dile getirdi.

Aramalarına rağmen bulamayınca polise haber verdiklerini anlatan Coşkun, "Belediyeden anons yaptırdık ve gitme ihtimali olan yerlere haber gönderdik. Dün Bursa'dan bir polis ekibi geldi, ilçe içinde köpekle arandı ama bir sonuç alınamadı." ifadelerini kullandı.

- Cesedi su deposunun yanındaki arazide bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Esentepe Sokağı'nda su deposu yanındaki arazide bir ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede Emin Kaynak'a ait olduğunu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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