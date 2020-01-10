GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada can ve mal kaybı bulunmadığını söyledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi.

Feribotun Çardak'tan Gelibolu'ya sefer yaptığını belirten Özer, şunları dile getirdi:

"Gelibolu açıklarında kaptanının uyuduğu iddia edilen balıkçı teknesi gemimize iskele tarafından çarpıyor. Feribottaki kaptanımızın telsizle seslenmesine, korna yapıp kaçmamıza rağmen balıkçı teknesi iskele taraftan vuruyor. Biz de hemen iskeleye yanaştık. Can ve mal güvenliği için araç ve yolcuları tahliye ettik. Daha sonra çevre kirliliğini önlemek için bariyerlerle tedbirimizi aldık. Mevcut depomuzun yanındaki küçük depoya kalan yakıtı aktardık.

Şu anda çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Bundan sonraki süreç adli makamlarda devam edecek."

Rüçhan Özer, çevre kirliliğinin önlenmesi için kazanın ardından bariyer yöntemi yapıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çanakkale ve Gelibolu liman başkanlıklarının yetkilileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının incelemeleri sürüyor.

