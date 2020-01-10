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  4. GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı

GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 10.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

NG Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Rüçhan Özer: - "Can ve mal kaybımız yok. Feribotumuz Çardak'tan Gelibolu'ya sefer yaparken Gelibolu açıklarında kaptanının uyuduğu iddia edilen balıkçı teknesi gemimize iskele tarafından çarpıyor" - "Şu anda çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz" AÇIKLAMA EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı.

Alınan bilgiye göre, 07.30'da Çardak-Gelibolu seferini yapan 44 metrelik "NG" isimli feribota sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki "Kestanelik" isimli balıkçı teknesi çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi.

Öte yandan, kazanın, balıkçı teknesi kaptanının seyir esnasında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

- "Çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz"

Feribotun bağlı olduğu NG Denizcilik Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Rüçhan Özer, kazanın ardından Gelibolu İskelesi'ne gelen feribotta incelemede bulundu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada can ve mal kaybı bulunmadığını söyledi.

Feribotun Çardak'tan Gelibolu'ya sefer yaptığını belirten Özer, şunları dile getirdi:

"Gelibolu açıklarında kaptanının uyuduğu iddia edilen balıkçı teknesi gemimize iskele tarafından çarpıyor. Feribottaki kaptanımızın telsizle seslenmesine, korna yapıp kaçmamıza rağmen balıkçı teknesi iskele taraftan vuruyor. Biz de hemen iskeleye yanaştık. Can ve mal güvenliği için araç ve yolcuları tahliye ettik. Daha sonra çevre kirliliğini önlemek için bariyerlerle tedbirimizi aldık. Mevcut depomuzun yanındaki küçük depoya kalan yakıtı aktardık.

Şu anda çevre kirliliğini önlemek için çalışıyoruz. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz. Bundan sonraki süreç adli makamlarda devam edecek."

Rüçhan Özer, çevre kirliliğinin önlenmesi için kazanın ardından bariyer yöntemi yapıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çanakkale ve Gelibolu liman başkanlıklarının yetkilileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının incelemeleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı feribot Kaza

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